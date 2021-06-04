В Совфеде прокомментировали идею сделать 31 декабря постоянным выходным

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко прокомментировала идею сделать 31 декабря постоянным выходным.
В Совфеде прокомментировали идею сделать 31 декабря постоянным выходным
  • РИА Новости

«31 декабря многие давно хотели видеть выходным, есть такая необходимость всё-таки. Люди в этот день готовятся отмечать семейный праздник — это целесообразно: снижается эффективность работы. Если это отдых спланированный и здоровый, конечно, гражданам приятно», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, есть и профессии, которые предполагают круглосуточную работу, поэтому всё должно быть разумно.

Со своей стороны, председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков в беседе с газетой «Известия» отметил, что у работодателей на беспрерывном производстве в таком случае появится обязанность привлекать сменных работников в выходной и доплачивать им в двойном размере.

«Ну а для работников, у кого пятидневная рабочая неделя, появится дополнительный выходной, который они и ранее оформляли за счёт своего отпуска или отгула. Всё будет зависеть от того, как этот вопрос отрегулируют законодательно», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

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