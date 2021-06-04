В Совфеде прокомментировали идею сделать 31 декабря постоянным выходным

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко прокомментировала идею сделать 31 декабря постоянным выходным.

«31 декабря многие давно хотели видеть выходным, есть такая необходимость всё-таки. Люди в этот день готовятся отмечать семейный праздник — это целесообразно: снижается эффективность работы. Если это отдых спланированный и здоровый, конечно, гражданам приятно», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, есть и профессии, которые предполагают круглосуточную работу, поэтому всё должно быть разумно.

Со своей стороны, председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков в беседе с газетой «Известия» отметил, что у работодателей на беспрерывном производстве в таком случае появится обязанность привлекать сменных работников в выходной и доплачивать им в двойном размере.

«Ну а для работников, у кого пятидневная рабочая неделя, появится дополнительный выходной, который они и ранее оформляли за счёт своего отпуска или отгула. Всё будет зависеть от того, как этот вопрос отрегулируют законодательно», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.