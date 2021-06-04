В Минтруде рассказали о длительности новогодних каникул в 2022 году

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.
В Минтруде рассказали о длительности новогодних каникул в 2022 году
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«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе... С учётом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — цитирует ТАСС Котякова.

Он также добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными.

«Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — отметил министр.

Ранее адвокат Владимир Постанюк в беседе с «Российской газетой» напомнил, что в июне россиян ожидает три выходных дня подряд.

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