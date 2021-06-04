В Минтруде прокомментировали решение сделать 31 декабря 2021 года выходным днём

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков прокомментировал решение сделать 31 декабря 2021 года выходным днём.
В Минтруде прокомментировали решение сделать 31 декабря 2021 года выходным днём
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Отвечая на вопрос, не много ли россияне отдыхают, Котяков сказал: «А вы знаете, количество выходных дней не изменилось. 31 декабря выходной почему? Потому что оно выпало на субботу. А суббота традиционно нерабочая в России».

Со своей стороны, член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с НСН поддержал инициативу.

«То, что 31 декабря должен быть выходной, — это абсолютно логично. Это правильная и необходимая мера», — отметил он.

По его мнению, здесь нужно разграничить сам Новый год и длинные каникулы, которые негативно влияют на здоровье населения. Как считает эксперт, часть новогодних праздников можно было бы перенести, например, на майские.

Ранее сообщалось, что россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

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