В Рособрнадзоре рассказали о штатном прохождении ЕГЭ по русскому языку
- РИА Новости
Отмечается, что на этот экзамен зарегистрировались больше всего учеников (около 680 тыс. человек). Он был разделён на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах.
«В оба дня экзамен прошёл в штатном рабочем режиме без существенных сбоев и нарушений. При проведении ЕГЭ соблюдались все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что охрана пунктов проведения экзаменов и прилегающих территорий в дни экзамена была усилена.
Ранее в Рособрнадзоре заявили о намерении оценить качество образования во всех российских муниципалитетах до конца нынешнего года.