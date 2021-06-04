В Рособрнадзоре рассказали о штатном прохождении ЕГЭ по русскому языку

Единый государственный экзамен по русскому языку прошёл в штатном режиме, без существенных сбоев и нарушений. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Отмечается, что на этот экзамен зарегистрировались больше всего учеников (около 680 тыс. человек). Он был разделён на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах.

«В оба дня экзамен прошёл в штатном рабочем режиме без существенных сбоев и нарушений. При проведении ЕГЭ соблюдались все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что охрана пунктов проведения экзаменов и прилегающих территорий в дни экзамена была усилена.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о намерении оценить качество образования во всех российских муниципалитетах до конца нынешнего года.