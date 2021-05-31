Первый ЕГЭ в Подмосковье прошёл в штатном режиме

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Старт экзаменационной кампании в Московской области прошёл в штатном режиме, заявили в региональном Минобразования.
Первый ЕГЭ в Подмосковье прошёл в штатном режиме
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Почти 10 тыс. ребят написали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии и химии. Испытания прошли штатно, без нарушений», — заявила глава Минсоцразвития региона, зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

За ходом испытаний следили почти 540 общественных наблюдателей.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.

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