Первый ЕГЭ в Подмосковье прошёл в штатном режиме

Старт экзаменационной кампании в Московской области прошёл в штатном режиме, заявили в региональном Минобразования.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Почти 10 тыс. ребят написали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии и химии. Испытания прошли штатно, без нарушений», — заявила глава Минсоцразвития региона, зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

За ходом испытаний следили почти 540 общественных наблюдателей.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.