Рособрнадзор оценит качество образования в муниципалитетах России

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Рособрнадзор оценит качество образования во всех российских муниципалитетах до конца нынешнего года, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
Рособрнадзор оценит качество образования в муниципалитетах России
  • globallookpress.com

«К концу года мы оценим все муниципалитеты Российской Федерации», — заявил Музаев.

По его словам, каждый глава региона сможет при помощи одного клика на карте увидеть, в каком муниципалитете есть проблемы.

Он отметил, что оценка качества поможет выяснить причины низкого уровня образования в том или ином регионе.

Ранее Анзор Музаев заявил, что Рособрнадзор допускает дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем, но точные сроки пока неизвестны.

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