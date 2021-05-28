Рособрнадзор оценит качество образования в муниципалитетах России
- globallookpress.com
«К концу года мы оценим все муниципалитеты Российской Федерации», — заявил Музаев.
По его словам, каждый глава региона сможет при помощи одного клика на карте увидеть, в каком муниципалитете есть проблемы.
Он отметил, что оценка качества поможет выяснить причины низкого уровня образования в том или ином регионе.
Ранее Анзор Музаев заявил, что Рособрнадзор допускает дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем, но точные сроки пока неизвестны.