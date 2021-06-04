В «Аэрофлоте» высказались о вакцинных турах

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Дёмин заявил, что «Аэрофлот» не видит препятствий для сотрудничества с туроператорами по вакцинным турам».

Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ заявил, что фонд ведёт переговоры с ключевыми российскими ведомствами для организации вакцинного туризма в России.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил правительство проработать вопрос платной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для иностранцев в России.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что «Ростуризм и российские туроператоры готовы в короткие сроки организовать вакцинные туры в Россию для иностранцев».