В «Аэрофлоте» высказались о вакцинных турах
- РИА Новости
Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ заявил, что фонд ведёт переговоры с ключевыми российскими ведомствами для организации вакцинного туризма в России.
Российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил правительство проработать вопрос платной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для иностранцев в России.
В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что «Ростуризм и российские туроператоры готовы в короткие сроки организовать вакцинные туры в Россию для иностранцев».