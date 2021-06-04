Глава Якутии рассказал о развитии экономики республики

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о развитии экономики региона, в частности, о её креативной составляющей.

По словам Николаева, Якутия имеет важнейшее значение для развития как Дальнего Востока, так и всей страны, «потому что территория Якутии — это 1/5 часть нашей великой державы».

Соответственно, без её развития говорить о развитии территорий России, в особенности северных и восточных территорий, не приходится.

«В последние годы благодаря решениям, принятым президентом и правительством страны, стратегическим задачам развития Дальнего Востока, Якутия развивается очень стабильно, быстро. На сегодняшний день основу экономики Якутии составляет добыча полезных ископаемых, которые играют очень важную роль для России. Мы добываем практически 90% алмазов, значительную долю нефти, газа, угля, золота — по всем этим показателям Якутия входит в пятёрку регионов страны с перспективой дальнейшего роста», — добавил Николаев.

При этом он подчеркнул, что власти региона видят необходимость развития и несырьевых направлений.

В частности, глава республики отметил, что к настоящем времени Якутия занимает первое место на Дальнем Востоке по объёму экспорта IT-услуг.

На этом фоне Николаев рассказал о развитии и других направлений — креативных.

«Это отрасли, связанные с кино, с IT, с дизайном, созданием ювелирных изделий, архитектурой — по всем направлениям мы ведём большую работу. Мы первые в стране приняли концепцию развития креативных отраслей экономики. На сегодняшний день, по оценкам специалистов, доля креативных индустрий в ВРП (валовом региональном продукте. — RT) нашего региона составляет более 2% — это достаточно большая величина, в особенности учитывая, что ВРП Якутии превышает 1 трлн рублей», — уточнил он.

Также Николаев добавил, что в настоящее время Якутия готовится к реконструкции здания площадью порядка 12 тыс. кв. м, в котором будет размещён один из первых на Дальнем Востоке креативных кластеров — «Квартал труда».

Ранее Николаев заявил, что в Якутии могут создать биотехнологический кластер.