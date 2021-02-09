В Якутии могут создать биотехнологический кластер
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«Да, мы вот как раз в рамках Года здоровья будем этим вопросом заниматься», — сказал он в беседе с РИА Новости.
По его словам, есть много предложений по здравоохранению, начиная от строительства ряда крупных медицинских центров и заканчивая, например, развитием биотехнологий.
Как считает Николаев, необходимо развить связь между наукой и медициной, заняться вопросами дальнейшей цифровизации медицинского сектора.
Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщал, что ультрасовременный технологический архивный кластер заработает в 2021 году в посёлке Вороновском в ТиНАО.