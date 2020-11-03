Власти Якутии оценили туристический потенциал республики

Глава Якутии Айсен Николаев оценил туристический потенциал республики.

«Пандемия, как вы знаете, нанесла удар как раз по внешнему туризму, но невольно помогла и внутреннему — в этом году россияне вернулись на черноморское побережье, Золотое кольцо, в Карелию, на Алтай. И Дальний Восток с Арктикой тоже весьма заманчивы в этом плане — но расстояния и неустроенность инфраструктуры не дают конкурировать с североевропейскими регионами», — цитирует Николаева kp.ru.

По его словам, размеры Якутии, разнообразие достопримечательностей и природных богатств позволяют ей стремиться к успехам в природном и арктическом туризме.

Как отметил Николаев, есть два опорных пункта событийного туризма — якутский летний праздник Ысыах и фестиваль «Зима начинается в Якутии». Есть предпосылки и к развитию гастротуризма.

«В последнее время мы думаем развивать промышленный туризм: остатки от советского освоения Севера — мегарудники, мегакарьеры, железная дорога на вечной мерзлоте — это тоже привлекает интерес», — сказал глава региона.

Он сообщил, что даже в 2020 году отмечается рост количества гостей республики — на 17%.

«Сегодня мы ставим перед собой амбициозные задачи по развитию и масштабному продвижению туристического кластера «Лена», в который войдёт инфраструктура и объекты национального парка «Ленские столбы» с его уникальными дюнами Тукуланы и питомником лесных бизонов», — добавил Николаев.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.