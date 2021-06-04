В Кировской области выявили 61 случай COVID-19 за сутки

За сутки в Кировской области зарегистрировали 61 случай коронавируса.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Выписаны 235 пациентов. Лаборатории провели 2588 исследований на COVID-19.

На стационарном лечении находятся 1024 человека, амбулаторно лечатся ещё 1836.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 27,3 тыс. тестов на коронавирус за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Специалисты обработали 13 028 обращений, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что выбор конкретной вакцины от коронавируса необходимо оставить за медиками.