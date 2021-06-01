Онищенко призвал людей вакцинироваться вне зависимости от названия препарата

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что выбор конкретной вакцины от коронавируса необходимо оставить за медиками.

Об этом он рассказал в эфире НСН.

«Людям не надо выбирать вакцину, их задача определиться в принципе — идти или не идти делать прививку. Для этого есть врачи, они решают, какую вакцину поставить. Если вы заболеете, вы же не придёте к врачу и не скажете: аппендицит мне вот так вырезайте, а не вот так. Все эти разговоры, какой препарат выбрать, только дискредитируют прививочную кампанию!» — подчеркнул Онищенко.

Бывший главный санитарный врач также прокомментировал появление вакцины «КовиВак» центра им. Чумакова

«Безусловно, наполнение рынка и организация бесперебойного процесса вакцинации — важнейшее обстоятельство. Любое наполнение рынка вакцин — это стабильность процесса вакцинирования», — отметил он.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.