В Удмуртии оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Удмуртии зарегистрировали 42 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В Удмуртии оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Больше всего заболевших в Ижевске (16 жителей). Выписаны за последние 24 часа 44 пациента.

Вакцинацию прошли 121 455 человек, из них 96 561 получил второй компонент.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 98 случаев коронавируса за сутки. Лидирует Пермь (51 заболевший), передаёт kp.ru. Всего в регионе выявили 57 758 жителей с COVID-19.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что выбор конкретной вакцины от коронавируса необходимо оставить за медиками.

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