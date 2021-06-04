В Удмуртии оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 42 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Больше всего заболевших в Ижевске (16 жителей). Выписаны за последние 24 часа 44 пациента.

Вакцинацию прошли 121 455 человек, из них 96 561 получил второй компонент.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 98 случаев коронавируса за сутки. Лидирует Пермь (51 заболевший), передаёт kp.ru. Всего в регионе выявили 57 758 жителей с COVID-19.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что выбор конкретной вакцины от коронавируса необходимо оставить за медиками.