В Госдуме оценили возможность введения выходного дня 31 декабря

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала возможность введения выходного дня 31 декабря.

«Я думаю, что объективно такая возможность имеется. Сегодня в Российской Федерации в официальном календаре 14 праздничных дней, и 31 декабря, скорее всего, войдёт именно в этот календарь. При этом если выходной праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, то, как мы знаем, он переносится. И в связи с этим порядком у нас как раз скапливаются те самые праздничные дни, новогодние каникулы, майские праздники, которые мы все очень любим», — отметила депутат.

При этом она напомнила, что, согласно опросам, население больше предпочитает новогодние каникулы.

«На мой взгляд, если мы просто переставим какой-то из праздников и с 31 декабря по 7 января россияне в обязательном порядке будут находиться на новогодних каникулах, это удовлетворит все стороны», — заключила Бессараб.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе.

В 2022 году россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.