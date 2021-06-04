Минтруд рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе.
Минтруд рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы её обязательно посмотрим (возможность сделать 31 декабря выходным. — RT). С учётом ближайшего горизонта», — сказал он.

Соответствующее заявление министр сделал на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее глава Минтруда России заявил, что россиян в 2022 году ожидают десятидневные новогодние каникулы — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне.

После этого российские регионы объявили у себя 31 декабря выходным днём.

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