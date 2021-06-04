Минтруд рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря
- АГН «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы её обязательно посмотрим (возможность сделать 31 декабря выходным. — RT). С учётом ближайшего горизонта», — сказал он.
Соответствующее заявление министр сделал на полях Петербургского международного экономического форума.
Ранее глава Минтруда России заявил, что россиян в 2022 году ожидают десятидневные новогодние каникулы — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.
В декабре 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне.
После этого российские регионы объявили у себя 31 декабря выходным днём.