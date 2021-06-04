Минтруд рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы её обязательно посмотрим (возможность сделать 31 декабря выходным. — RT). С учётом ближайшего горизонта», — сказал он.

Соответствующее заявление министр сделал на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее глава Минтруда России заявил, что россиян в 2022 году ожидают десятидневные новогодние каникулы — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне.

После этого российские регионы объявили у себя 31 декабря выходным днём.