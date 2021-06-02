В Крыму оценили угрозы Украины по поводу запуска авиарейсов из Минска на полуостров

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Первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс прокомментировал заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о том, что Киев введёт санкции в отношении Минска, если «Белавиа» примет решение начать полёты в Крым.
В Крыму оценили угрозы Украины по поводу запуска авиарейсов из Минска на полуостров
  • Reuters

«Какие могут быть санкции Украины в отношении Белоруссии, если сама Украина запретила самолётам этой страны летать над своей территорией?» — заявил ТАСС Фикс.

По его словам, белорусским властям не стоит обращать внимания на подобные заявления Киева.

«Президент Белоруссии — достаточно самостоятельный человек, сильная фигура. А в Крыму над этими санкциями в радость посмеются», — добавил он.

Ранее в МИД Украины заявили, что введут санкции при полётах «Белавиа» в Крым.

1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов из Минска в Симферополь.

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