В Крыму оценили угрозы Украины по поводу запуска авиарейсов из Минска на полуостров

Первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс прокомментировал заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о том, что Киев введёт санкции в отношении Минска, если «Белавиа» примет решение начать полёты в Крым.

«Какие могут быть санкции Украины в отношении Белоруссии, если сама Украина запретила самолётам этой страны летать над своей территорией?» — заявил ТАСС Фикс.

По его словам, белорусским властям не стоит обращать внимания на подобные заявления Киева.

«Президент Белоруссии — достаточно самостоятельный человек, сильная фигура. А в Крыму над этими санкциями в радость посмеются», — добавил он.

Ранее в МИД Украины заявили, что введут санкции при полётах «Белавиа» в Крым.

1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов из Минска в Симферополь.