Правительство скорректировало указ о выплатах семьям первоклассников

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Правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста. Так, теперь он распространяется на тех, кто пойдёт в первый класс в шесть лет.
Правительство скорректировало указ о выплатах семьям первоклассников
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Как передаёт РИА Новости, на это обратил внимание президент России Владимир Путин во время совещания с членами кабмина. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что позицию скорректировали.

«Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что заявления на получение выплат будут принимать с середины июля до ноября.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.

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