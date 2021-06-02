Правительство скорректировало указ о выплатах семьям первоклассников

Правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста. Так, теперь он распространяется на тех, кто пойдёт в первый класс в шесть лет.

Как передаёт РИА Новости, на это обратил внимание президент России Владимир Путин во время совещания с членами кабмина. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что позицию скорректировали.

«Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что заявления на получение выплат будут принимать с середины июля до ноября.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.