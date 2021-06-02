Вирусолог прокомментировал регистрацию препарата «Лейтрагин» для лечения пневмонии при COVID-19

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал регистрацию препарата «Лейтрагин» для лечения пневмонии при COVID-19.

В беседе с НСН он заявил, что это новый класс антицитокиновых препаратов.

«Предварительно можно сказать, что его преимущество в том, что он может применяться как для профилактики, так и для лечения», — сказал эксперт.

Как отметил Викулов, препарат сможет появиться в аптеках только после разрешения Минздрава.

Ранее ФМБА сообщило о регистрации ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.

Завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.