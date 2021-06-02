В России зарегистрирован препарат «Лейтрагин» для лечения пневмонии при COVID-19

ФМБА сообщило о регистрации ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.

«25 мая ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Министерством здравоохранения России», — сообщается на сайте ФМБА.

Как уточняется, применение «Лейтрагина» характеризуется отсутствием нежелательных побочных эффектов, в отличие от других антицитокиновых препаратов, используемых для лечения COVID-19.

В августе 2020 года ФМБА получило патент на препарат «Лейтрагин». По словам заместителя директора Научного центра биомедицинских технологий ФМБА Игоря Помыткина, препарат способен помочь при развитии так называемого цитокинового шторма, при котором в ходе иммунного ответа организм атакует собственные клетки.