На Кубани выявили 98 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае выявили 98 случаев COVID-19 за сутки, выздоровел 101 пациент.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии заболел 48 621 житель, выписаны 43 625.

На лечении в стационарах находятся 956 человек, дома — 991.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Санкт-Петербурге провели 21 582 теста на коронавирус, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В единую региональную информационно-справочную службу поступило 13 614 вызовов по вопросам COVID-19.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова дала советы по выбору антисептика.