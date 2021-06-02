На Кубани выявили 98 случаев COVID-19 за сутки
- © Денис Абрамов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии заболел 48 621 житель, выписаны 43 625.
На лечении в стационарах находятся 956 человек, дома — 991.
Также стало известно, что за последние 24 часа в Санкт-Петербурге провели 21 582 теста на коронавирус, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В единую региональную информационно-справочную службу поступило 13 614 вызовов по вопросам COVID-19.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова дала советы по выбору антисептика.