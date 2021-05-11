Эксперт дала советы по выбору антисептика

Завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова дала советы по выбору антисептика.

«Прежде всего, эти антисептики должны быть безопасными для человека. Все рекомендации Роспотребнадзора позволят людям выбрать качественный антисептик», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, на данный момент рынок переполнен несертифицированными антисептиками, которые могут навредить не только вирусу, но и кожным покровам человека.

Как отметила Малинникова, особое внимание нужно уделить использованию детьми младшего возраста — в любой сертификации должна быть указана возможность обработки рук у несовершеннолетних.

«Также в антисептиках должно быть не только время экспозиции, но и правильно описан метод использования этих антисептиков, когда, в каких случаях и как часто использовать», — добавила она.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.