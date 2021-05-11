Эксперт дала советы по выбору антисептика

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Завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова дала советы по выбору антисептика.
Эксперт дала советы по выбору антисептика
  • РИА Новости

«Прежде всего, эти антисептики должны быть безопасными для человека. Все рекомендации Роспотребнадзора позволят людям выбрать качественный антисептик», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, на данный момент рынок переполнен несертифицированными антисептиками, которые могут навредить не только вирусу, но и кожным покровам человека.

Как отметила Малинникова, особое внимание нужно уделить использованию детьми младшего возраста — в любой сертификации должна быть указана возможность обработки рук у несовершеннолетних.

«Также в антисептиках должно быть не только время экспозиции, но и правильно описан метод использования этих антисептиков, когда, в каких случаях и как часто использовать», — добавила она.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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