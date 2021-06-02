Совфед одобрил введение штрафов за нарушения при маркировке лекарств

Короткая ссылка
Совет Федерации одобрил закон о штрафах за нарушения при обязательной маркировке лекарственных препаратов, сообщает ТАСС.
Совфед одобрил введение штрафов за нарушения при маркировке лекарств
  • Pixabay

Отмечается, что документ вводит штрафы за производство или продажу лекарств для медицинского применения без средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения, в случае если эти действия не содержат признаков уголовных правонарушений.

В Кодексе об административных правонарушениях прописывается, что производство или продажа лекарственных препаратов без маркировки или с её нарушением, если эти действия не содержат признаков преступления, влекут за собой штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей также с конфискацией.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко оценил систему маркировки лекарств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить