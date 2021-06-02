Совфед одобрил введение штрафов за нарушения при маркировке лекарств

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за нарушения при обязательной маркировке лекарственных препаратов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ вводит штрафы за производство или продажу лекарств для медицинского применения без средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения, в случае если эти действия не содержат признаков уголовных правонарушений.

В Кодексе об административных правонарушениях прописывается, что производство или продажа лекарственных препаратов без маркировки или с её нарушением, если эти действия не содержат признаков преступления, влекут за собой штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей также с конфискацией.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко оценил систему маркировки лекарств.