В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 41 случай коронавируса, заявили в пресс-службе регионального оперштаба.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Выздоровели 45 пациентов. Всего с начала пандемии заболели 34 238 жителей, из них выписаны 31 046.

Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 45 случаев COVID-19, выписаны 25 пациентов, передаёт ИА PrimaMedia.

Общее число заболевших достигло 44 463. Выздоровели 41 572 жителя.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова дала советы по выбору антисептика.