В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Выздоровели 45 пациентов. Всего с начала пандемии заболели 34 238 жителей, из них выписаны 31 046.
Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 45 случаев COVID-19, выписаны 25 пациентов, передаёт ИА PrimaMedia.
Общее число заболевших достигло 44 463. Выздоровели 41 572 жителя.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова дала советы по выбору антисептика.