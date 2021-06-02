В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Удмуртии выявили 41 случай коронавируса, заявили в пресс-службе регионального оперштаба.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Выздоровели 45 пациентов. Всего с начала пандемии заболели 34 238 жителей, из них выписаны 31 046.

Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 45 случаев COVID-19, выписаны 25 пациентов, передаёт ИА PrimaMedia.

Общее число заболевших достигло 44 463. Выздоровели 41 572 жителя.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова дала советы по выбору антисептика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить