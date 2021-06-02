Адвокат Галявиева сообщила RT о подписании документов на проведение экспертизы

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Лилия Шарапова, адвокат Ильназа Галявиева, арестованного за стрельбу в гимназии №175 в Казани, сообщила RT о подписании документов на проведение психолого-психиатрической экспертизы.
Адвокат Галявиева сообщила RT о подписании документов на проведение экспертизы
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Буквально вчера мы подписали с ним постановление о назначении необходимой экспертизы. Когда его повезут в институт Сербского — пока неясно, это вопрос небыстрый», — сообщила Шарапова.

Также она рассказала о состоянии арестованного.

«Жалоб у него нет, содержится в обычном СИЗО, в одиночной камере. Общается со мной и следователем, так как продолжаются следственные действия по его делу. Выглядит хорошо, разговаривает, выглядит обычно. Выглядит как обычный человек, не сказала бы, что он чем-то огорчён», — отметила она.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.

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