В России в начале года снизилось число разводов

В России в январе — феврале 2021 года снизилось число разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

Так, в январе — феврале 2021 года было зафиксировано почти 86 тыс. разводов, в 2020-м — 97,7 тыс. При этом браков за соответствующий период 2021 года зарегистрировано 99,3 тыс., в 2020-м — 107 тыс.

В топ-10 регионов, где больше всего зарегистрировано разводов, вошли Москва (7,4 тыс.), Московская область (почти 5 тыс.), Краснодарский край (3,8 тыс.), Санкт-Петербург (3,5 тыс.), Свердловская область (2,8 тыс.), Тюменская область, в том числе ХМАО и ЯНАО (2,5 тыс.), Челябинская область (2,4 тыс.), Ростовская область (2,2 тыс.), Татарстан (2,1 тыс.), Башкортостан (2,1 тыс.).

Меньше всего разводов — в Ненецком автономном округе (34), на Чукотке (35), в Ингушетии (93), Магаданской области (100), Еврейской автономной области (123), Туве (125), Калмыкии (149), на Алтае (155), в Адыгее (221), Карачаево-Черкесии (237).

Кроме того, в топ-10 регионов, где больше всего зарегистрировано браков, оказались Москва (8,6 тыс.), Московская область (6,2 тыс.), Санкт-Петербург (4,7 тыс.), Краснодарский край (4,3 тыс.), Свердловская область (3,3 тыс.), Тюменская область, в том числе ХМАО и ЯНАО (3,2 тыс.), Татарстан (2,6 тыс.), Ростовская область (2,6 тыс.), Башкортостан (2,5 тыс.), Челябинская область (2,5 тыс.).

Меньше всего браков — в Ненецком автономном округе (26), на Чукотке (38), в Еврейской автономной области (106), Калмыкии (123), Магаданской области (132), на Алтае (182), в Адыгее (201), Ингушетии (216), Туве (229), Карачаево-Черкесии (249).

При этом на душу населения больше всего браков и разводов зафиксировано на Камчатке.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил позитивные факторы статистики.

«Показатель числа разводов достаточно волатильный, практически невозможно отследить тенденцию. Он как снижается, так и через квартал — через два может повыситься. Никаких фундаментальных выводов делать нельзя. Но в принципе, наверное, позитивные факторы есть», — заявил эксперт.

Он добавил, что люди во время трудностей (стихийных бедствий, пандемии) психологически начинают держаться друг за друга.

«То есть в трудные времена люди объединяются», — пояснил специалист.

Ранее стало известно, что в России работают над приложением с чат-ботом, который будет задавать пользователям вопросы и на основе их ответов давать рекомендации по сохранению семьи и налаживанию взаимоотношений.