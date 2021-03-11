Юрист дал советы по оформлению брачного договора

Юрист Евгений Барыкин дал советы по оформлению брачного договора.

«Обычно в брачном договоре супруги предусматривают, у кого из них в личной собственности находится конкретное имущество, в том числе которое будет приобретено в браке в будущем», — заявил он в беседе с ФАН.

К примеру, пояснил эксперт, можно указать, что приобретённая в браке квартира считается собственностью жены, а купленные земельный участок и автомобиль — собственностью мужа.

По словам Барыкина, в таком случае при разводе это имущество останется в личной собственности без необходимости раздела поровну.

«Супруги могут определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов», — отметил юрист.

Как добавил эксперт, брачный договор позволяет отойти от режима общей нераздельной совместной собственности супругов.

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