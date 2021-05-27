Эксперт рассказала о причинах разводов в России
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«На мой взгляд, главной бедой семейного счастья является взаимный эгоизм. Люди стали себя позиционировать в плане своего личного пространства, не согласны пускать туда детей, жену и так далее», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, люди не хотят друг другу сопереживать.
Эксперт также напомнила, что многие живут в гражданском браке.
«Речь о том же самом эгоизме — отвечать не хочется друг за друга. В том числе и официально за ребёнка отвечать», — добавила она.
Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.