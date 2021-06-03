Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

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Александра Самсоненко
Аналитики сервиса «Работа.ру» изучили базу вакансий и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в Москве. RT ознакомился с результатами исследования. Всего было изучено более 30 тыс. вакансий.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Одну из самых высоких зарплат (до 300 тыс. рублей в месяц) предлагают заместителю руководителя сети салонов красоты. От соискателя требуется высшее образование, стаж работы в крупных компаниях на аналогичной должности не менее пяти лет.

В Московской области ищут помощников по хозяйству в загородном доме. Работникам готовы платить до 280 тыс. рублей в месяц, а также предоставят проживание.

Дизайнер-консультант в мебельном салоне может зарабатывать до 250 тыс. рублей в месяц. Столько же — Senior JavaScript Fullstack разработчик в стартапе.

В стоматологическую лабораторию требуется техник-керамист, который может получать до 250 тыс. рублей ежемесячно. От 200 тыс. рублей готовы платить операционному директору в транспортной компании.

В мае аналитики рассказали о вакансиях в сфере производства с самыми большими зарплатами.

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