Проект о ведении просветительской деятельности внесут в кабмин 1 сентября

В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что проект, который определит порядок и условия ведения просветительской деятельности, будет представлен правительству 1 сентября.

«В настоящее время проводится соответствующая работа по подготовке подзаконных актов и говорить о каких-либо изменениях в организации работы лекториев, мастер-классов и так далее преждевременно. Срок внесения проекта акта в правительство Российской Федерации ответственным федеральным органом исполнительной власти — 1 сентября 2021 года», — приводит ТАСС сообщение Минобрнауки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности, изменения вносятся в закон «Об образовании».

Отмечалось, что поправки к этому закону, которые регулируют просветительскую деятельность, должны были вступить в силу с июня.