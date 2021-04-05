Путин подписал закон о просветительской деятельности

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности, изменения вносятся в закон об образовании.
Путин подписал закон о просветительской деятельности
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что в законе об образовании закрепляется понятие «просветительская деятельность», а также перечисляются основные требования при её осуществлении.

Ранее Путин подписал закон о гаражной амнистии, который призван урегулировать вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить