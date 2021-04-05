Путин подписал закон о просветительской деятельности
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Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что в законе об образовании закрепляется понятие «просветительская деятельность», а также перечисляются основные требования при её осуществлении.
Ранее Путин подписал закон о гаражной амнистии, который призван урегулировать вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.