Президент России Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности, изменения вносятся в закон об образовании.

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что в законе об образовании закрепляется понятие «просветительская деятельность», а также перечисляются основные требования при её осуществлении.

Ранее Путин подписал закон о гаражной амнистии, который призван урегулировать вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.