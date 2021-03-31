Совфед одобрил закон о просветительской деятельности

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Совет Федерации на заседании одобрил закон о просветительской деятельности, изменения вносятся в закон об образовании.
Совфед одобрил закон о просветительской деятельности
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, предусматривающий закрепление понятия «просветительская деятельность» в законе об образовании в России.

Отмечалось, что, согласно документу, под понятием «просветительская деятельность» следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

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