Совфед одобрил закон о просветительской деятельности

Совет Федерации на заседании одобрил закон о просветительской деятельности, изменения вносятся в закон об образовании.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, предусматривающий закрепление понятия «просветительская деятельность» в законе об образовании в России.

Отмечалось, что, согласно документу, под понятием «просветительская деятельность» следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».