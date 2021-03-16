Госдума приняла закон о просветительской деятельности

Госдума приняла закон, предусматривающий закрепление понятия «просветительская деятельность» в законе об образовании в России.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что, согласно документу, под понятием «просветительская деятельность», следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».