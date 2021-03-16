Госдума приняла во втором чтении законопроект о гаражной амнистии

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи».

Он сказал, что «принятие данных поправок коснётся более чем 3,5 млн наших граждан».

Ранее стало известно, что Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Как сообщала НСН, член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Янчук прокомментировала ситуацию с гаражами в России с юридической точки зрения.