Госдума приняла во втором чтении законопроект о гаражной амнистии

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Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».
Госдума приняла во втором чтении законопроект о гаражной амнистии
  • АГН «Москва»

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи».

Он сказал, что «принятие данных поправок коснётся более чем 3,5 млн наших граждан».

Ранее стало известно, что Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Как сообщала НСН, член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Янчук прокомментировала ситуацию с гаражами в России с юридической точки зрения.

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