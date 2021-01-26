Госдума одобрила законопроект о «гаражной амнистии»

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Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», который направлен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Госдума одобрила законопроект о «гаражной амнистии»
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Инициатива позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права», — говорится в сообщении.

Как отмечается, проект закона предлагает механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

При этом для гаражей, возведённых до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать упрощённый порядок предоставления земельных участков.

Ранее, как сообщала НСН, член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Янчук прокомментировала ситуацию с гаражами в России с юридической точки зрения.

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