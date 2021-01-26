Госдума одобрила законопроект о «гаражной амнистии»

Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», который направлен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Инициатива позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права», — говорится в сообщении.

Как отмечается, проект закона предлагает механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

При этом для гаражей, возведённых до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать упрощённый порядок предоставления земельных участков.

Ранее, как сообщала НСН, член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Янчук прокомментировала ситуацию с гаражами в России с юридической точки зрения.