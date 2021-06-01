В России вступил в силу закон о просветительской деятельности

В России вступили в силу поправки к закону «Об образовании», которые регулируют просветительскую деятельность.

Закон вводит понятие «просветительская деятельность», а полномочия по определению порядка и формы просветительской деятельности переданы правительству.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности, изменения вносятся в закон об образовании.

В марте сообщалось, что Госдума приняла закон, предусматривающий закрепление понятия «просветительская деятельность» в законе об образовании в России.

Отмечалось, что, согласно документу, под понятием «просветительская деятельность» следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».