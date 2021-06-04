Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев рассказал RT о высокой заинтересованности иностранных партнёров в вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Интерес к вакцине очень большой. Несмотря на то что в первые месяцы была определённая настороженность, была, конечно же, конкурентная (и не всегда добросовестная) борьба, но всё-таки время доказало, что российская научная школа, а также качество этой вакцины и её эффективность говорят сами за себя. Сегодня уже большой спрос, который не может быть в полном объёме удовлетворён в эти сроки, но тем не менее коллеги из Российского фонда прямых инвестиций и производственные площадки при содействии Минпромторга ведут работу по наращиванию объёмов производства», — уточнил он.

В Минпромторге рассказали о большом интересе к «Спутнику V» за рубежом

При этом Груздев отметил, что работа, связанная с вопросами поставок и производства «Спутника V» за рубежом, будет продолжена, «в том числе и на европейском направлении».

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V».

По результатам анализа, эффективность препарата составила 97,6% среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

К настоящему времени вакцина зарегистрирована более чем в 65 странах с общим населением свыше 3 млрд человек.