Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» одобрена в Палестине

РФПИ объявил о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Палестины.

Отмечается, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

В январе в Палестине также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

«Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» существенно сокращает вероятность тяжёлых случаев заболевания с необходимостью госпитализации. Благодаря одобрению препарата в Палестине появится возможность в короткие сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей и быстрее сформировать популяционный иммунитет», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться в России преимущественно для лиц до 60 лет.