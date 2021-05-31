Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» одобрена в Палестине

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РФПИ объявил о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Палестины.
Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» одобрена в Палестине
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Отмечается, что эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

В январе в Палестине также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

«Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» существенно сокращает вероятность тяжёлых случаев заболевания с необходимостью госпитализации. Благодаря одобрению препарата в Палестине появится возможность в короткие сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей и быстрее сформировать популяционный иммунитет», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться в России преимущественно для лиц до 60 лет.

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