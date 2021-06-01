В Краснодарском крае оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 97 случаев коронавируса.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (17 жителей). В Анапе выявили 12 случаев COVID-19.

С начала пандемии заболели 48 523 человека, выздоровели 43 524.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 144 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт newsnn.ru со ссылкой на оперштаб. Общее число заболевших достигло 118 253.

Выздоровел 112 701 пациент, в том числе 77 за последние сутки.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с COVID-19 в России.