В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Удмуртии зарегистрировали 42 случая коронавируса, выписаны 48 пациентов.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе заболели 34 197 жителей, выздоровел 31 001.

Вакцинацию прошли 117 137 человек, из них 90 587 получили оба компонента.

Также стало известно, что в Крыму выявили 96 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил Аксёнов.

Выздоровели 106 пациентов. Всего в Крыму с начала пандемии зарегистрировали 43 578 случаев коронавируса. Выздоровели 40 570 жителей.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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