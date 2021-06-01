В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 42 случая коронавируса, выписаны 48 пациентов.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе заболели 34 197 жителей, выздоровел 31 001.

Вакцинацию прошли 117 137 человек, из них 90 587 получили оба компонента.

Также стало известно, что в Крыму выявили 96 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил Аксёнов.

Выздоровели 106 пациентов. Всего в Крыму с начала пандемии зарегистрировали 43 578 случаев коронавируса. Выздоровели 40 570 жителей.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с COVID-19 в России.