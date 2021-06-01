В Петербурге тесты на COVID-19 сдали более 9 млн человек с начала пандемии

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В Санкт-Петербурге тесты на COVID-19 сдали более 9 млн человек с начала пандемии.
В Петербурге тесты на COVID-19 сдали более 9 млн человек с начала пандемии
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  • АГН «Москва»

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на специалистов межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Из статистики следует, что за последнюю неделю количество исследований выросло на 5,1%, до 181 945.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с COVID-19 в России.

Завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

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