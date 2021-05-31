Первая в Ялте ПЦР-лаборатория для диагностики COVID-19 откроется в июне
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ФНКЦ.
Таким образом, для проведения анализа биологический материал пациента больше не будут отправлять в Симферополь, что позволит быстрее ставить диагноз.
В лаборатории можно будет делать до 200 тестов на COVID-19 в сутки.
Также в лаборатории смогут проводить иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ — тестирование, позволяющее определить количество антител к коронавирусу.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.