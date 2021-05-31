В Казани с 1 июня начнут вакцинировать от COVID-19 у станций метро
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Желающим необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Прививку можно будет сделать с 07:30 до 18:30.
Пункты откроются у станций «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная».
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.