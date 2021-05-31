Во Владимирской области оценили ситуацию с COVID-19

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За сутки во Владимирской области зарегистрировали 45 случаев коронавируса. С начала пандемии заболели 33 539 жителей.
Во Владимирской области оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выписаны 43 пациента. Общее число выздоровевших достигло 31 209.

Также стало известно, что в Мурманской области выявили 41 случай COVID-19. Всего заболели 51 348 человек, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб. Выписаны 48 216 пациентов. На лечении находятся 1916 жителей.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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