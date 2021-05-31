В Приморье зарегистрировали 34 случая COVID-19 за сутки

В Приморском крае зарегистрировали 34 случая COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии заболели 44 378 человек, выздоровели 41 523.

В регионе продолжается вакцинация в стационарных и мобильных пунктах. На 31 мая прививку от коронавируса сделали 148 969 жителей.

Также стало известно, что в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 95 случаев COVID-19, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 48 426. Выздоровели 43 419 пациентов. В стационарах лечатся 954 человека, на дому — 1027.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.