В Приморье зарегистрировали 34 случая COVID-19 за сутки

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В Приморском крае зарегистрировали 34 случая COVID-19 за сутки.
В Приморье зарегистрировали 34 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии заболели 44 378 человек, выздоровели 41 523.

В регионе продолжается вакцинация в стационарных и мобильных пунктах. На 31 мая прививку от коронавируса сделали 148 969 жителей.

Также стало известно, что в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 95 случаев COVID-19, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 48 426. Выздоровели 43 419 пациентов. В стационарах лечатся 954 человека, на дому — 1027.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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