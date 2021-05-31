В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Татарстане выявили 30 случаев COVID-19. Общее количество заболевших составляет 21 484.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели 18 490 жителей, включая 44 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки зарегистрировали 38 случаев коронавируса, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выписаны 14 пациентов.

Всего заболели 14 848 горожан.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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