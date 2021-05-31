В Тамбовской области зарегистрировали 53 случая COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области зарегистрировали 53 случая коронавируса за сутки. Общее число заболевших достигло 32 850.
В Тамбовской области зарегистрировали 53 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего выздоровели 30 877 пациентов. На госпитализации находятся 480 жителей, на карантине на дому — 1704.

Первый этап вакцинации против коронавируса прошли 124 357 человек. Полностью вакцинированы 94 992.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 15 928 тестов на COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом, приняли 3 916 обращений.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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