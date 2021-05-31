В Тамбовской области зарегистрировали 53 случая COVID-19 за сутки

В Тамбовской области зарегистрировали 53 случая коронавируса за сутки. Общее число заболевших достигло 32 850.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего выздоровели 30 877 пациентов. На госпитализации находятся 480 жителей, на карантине на дому — 1704.

Первый этап вакцинации против коронавируса прошли 124 357 человек. Полностью вакцинированы 94 992.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 15 928 тестов на COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом, приняли 3 916 обращений.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.