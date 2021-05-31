В Тамбовской области зарегистрировали 53 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего выздоровели 30 877 пациентов. На госпитализации находятся 480 жителей, на карантине на дому — 1704.
Первый этап вакцинации против коронавируса прошли 124 357 человек. Полностью вакцинированы 94 992.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 15 928 тестов на COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом, приняли 3 916 обращений.
Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.