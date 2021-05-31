В Удмуртии выявили 42 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.
Больше всего заболевших — в Ижевске (22 человека).
Выздоровели 47 пациентов. Прививку от COVID-19 сделали 116 628 жителей, из них 89 034 получили второй компонент вакцины.
Также стало известно, что в Забайкальском крае выявили 35 случаев коронавируса за сутки. Выписаны четыре человека, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на оперштаб.
Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.