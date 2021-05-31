В Удмуртии выявили 42 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
За сутки в Удмуртии зарегистрировали 42 случая коронавируса.
В Удмуртии выявили 42 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (22 человека).

Выздоровели 47 пациентов. Прививку от COVID-19 сделали 116 628 жителей, из них 89 034 получили второй компонент вакцины.

Также стало известно, что в Забайкальском крае выявили 35 случаев коронавируса за сутки. Выписаны четыре человека, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на оперштаб.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить