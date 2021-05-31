В России за сутки выявили 8475 случаев заболевания коронавирусом

В России в течение суток зафиксировали 8475 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в стране случаев коронавируса достигло 5 071 917. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки в России скончались 339 человек с подтверждённым коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксирован 121 501 летальный случай.

Также за 24 часа 6715 пациентов были выписаны после выздоровления. Общее число вылечившихся от коронавируса достигло 4 684 585.

Накануне сообщалось о 9694 случаях инфицирования коронавирусом и 355 летальных исходах от последствий COVID-19. Были выписаны 7386 пациентов.

Ранее стало известно, что число прошедших полную вакцинацию от коронавируса в России превысило 10 млн.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.