В России за сутки выявили 8475 случаев заболевания коронавирусом
- Reuters
За сутки в России скончались 339 человек с подтверждённым коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксирован 121 501 летальный случай.
Также за 24 часа 6715 пациентов были выписаны после выздоровления. Общее число вылечившихся от коронавируса достигло 4 684 585.
Накануне сообщалось о 9694 случаях инфицирования коронавирусом и 355 летальных исходах от последствий COVID-19. Были выписаны 7386 пациентов.
Ранее стало известно, что число прошедших полную вакцинацию от коронавируса в России превысило 10 млн.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.