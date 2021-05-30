В России за сутки выявили 9694 случая заболевания коронавирусом

В России в течение суток зафиксировали 9694 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в стране случаев коронавируса достигло 5 063 442. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки в России скончались 355 человек с подтверждённым коронавирусом. Всего за время пандемии зафиксировано 121 162 летальных случая.

Также 7386 пациентов были выписаны после выздоровления. Общее число вылечившихся от коронавируса достигло 4 677 870.

Накануне сообщалось о 9289 случаях инфицирования коронавирусом и 401 смерти от последствий COVID-19. Были выписаны 9250 пациентов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что число прошедших полную вакцинацию от коронавируса в России превысило 10 млн.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.