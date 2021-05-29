В России за сутки выявили 9289 заболевших коронавирусом

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Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 9289. Всего в стране зарегистрировано 5 053 748 случаев COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 9289 заболевших коронавирусом
  • Reuters

За сутки в России скончался 401 пациент с коронавирусом. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 составило 120 807.

При этом ещё 9250 человек были выписаны после выздоровления. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 4 670 484 человека.

Накануне сообщалось о 9252 случаях инфицирования коронавирусом и 404 смертях от последствий COVID-19. Были выписаны 9385 пациентов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что число прошедших полную вакцинацию от коронавируса в России превысило 10 млн.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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